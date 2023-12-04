الكشف عن سيارة فيات تيتانو لأول مرة في الجزائر

بعد سلسلة الفيديوهات التشويقية للسيارة النفعية فيات تيتانو، ستيلانتيس تقرر الكشف عنها لأول مرة في الجزائر.

تعتزم فيات الجزائر خلال حفل افتتاح مصنع تركيب سيارات فيات بطفراوي ولاية وهران المقرر يوم الإثنين 11 ديسمبر إسدال الستار عن المركبة النفعية تيتانو fiat titano الحدث سيكون أول إطلاق عالمي للسيارة في الجزائر، وقد سبق وأن نشرت فيات فيديوهات تشويقية لأجزاء من السيارة وكذلك المقصورة

تيتانو نسخة طبق الأصل من موديل بيجو لاند تراك

سيارة فيات تيتانو الجديدة هي سيارة من فئة البيك آب متوسطة الحجم ، منافسة لموديل Toyota Hilux أو Mitsubishi L200 حيث تستمد خطوطها ومواصفاتها من موديل بيجو LandTrek