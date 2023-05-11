الكشف عن طبيعة إصابة بن ناصر

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، جيانلوكا دي مارزيو، عن طبيعة إصابة لاعب الميلان الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

والتي تعرض لها اللاعب بن ناصر، أمس الأربعاء، خلال مواجهة النصف نهائي رابطة أبطال أوروبا ضد الإنتر.

إضطر على إثرها، بن ناصر مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وتعويضه بزميله ميسياس.

وحسب ماكشف عنه الصحفي دي مارزيو، اليوم الخميس، عبر تويتر، فإن بن ناصر يعاني من كدمة على مستوى الركبة، وغادر الملعب بعد المواجهة، على عكازين.

وأضاف المصدر، أن بن ناصر سيقوم بإجراء فحوصات مُعمقة في الساعات القليلة القادمة، لتحديد خطورة الإصابة من عدمها.