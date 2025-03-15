الكشف عن طبيعة إصابة عوار

كشفت إدارة نادي الإتحاد السعودي، اليوم السبت، عن طبيعة إصابة لاعب فريقها الأول، الدولي الجزائري، حسام عوار.

والتي تلقاها اللاعب، خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، أول أمس الخميس. والتي حرمته من الإنضمام لتربص المنتخب الوطني نهاية هذا الشهر.

وحسب بيان نادي الإتحاد، فإن حسام عوار، يعاني من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى الخلفية، وبدأ اللاعب، برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي للنادي.

ولم تحدد إدارة نادي الإتحاد مدة غياب اللاعب، حسام عوار، عن المنافسات الرسمية، وبات من المؤكد أن يغيب لعدة أسابيع.