الكشف عن فيديو جديد لحادث سرقة فيلا نانسي يقلب كل الموازين

تستمر قضية سرقة فيلا النجمة نانسي عجرم في لبنان محل إهتمام الجمهور العربي، وسط تأويلات كثيرة وشائعات رافقت القضية.

وظهرت عبر وسائل الإعلام العربية، روايات عدة وتحديدا حول هوية السارق، وغرضه من دخول منزل الفنانة اللبنانية، قبل أن يتم قتله من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وجرى حديث على أن مقتحم فيلا نانسي عجرم، كان يريد الحصول على مستحقاته، وأنه كان يعمل لدى العائلة، حسب تصريحات زوجته.

وتم أمس عرض مقطع فيديو جديد، يظهر فيه السارق قبل دخوله للمنزل بوضوح.

وظهر وجه السارق في الفيديو بشكل واضح وذلك قبل أن يغطيه محاولا التخفي، وبدا وهو يستطلع المكان وكذلك كان واضحا السلاح على خصره.

وفي ظل الأزمة التي تعيشها نانسي عجرم، وبعد صدور أخبار أمس حول إعتقال زوجها وهو ما نفاه محاميه، تم إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للدفاع عن الفنانة وزوجها.