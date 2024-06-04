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الرياضة

الكشف عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة الجولة 28 من الرابطة المحترفة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة الجولة 28 من الرابطة المحترفة
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أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الحكام المعنية بإدارة مواجهات الجولة 28 من الرابطة المحترفة.

وتم تعيين الحكم رفيق عوينة، لإدارة مواجهة “الداربي” بين المتوج باللقب مولودية الجزائر، والوصيف شباب بلوزداد، وسيساعد الحكم عوينة في مهامه، كل من الحكم المساعد الأول، عميروش، والحكم المساعد الثان، زروقة، فيما تم توكيل مهمة الحكم الرابع للحكم خلف الله.

باقي التعيينات، جاءت على النحو التالي:

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