الكشف عن قائمة الخضر المعنية بمواجهتي غينيا و أوغندا في هذا الموعد

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، أن الناخب الوطني، ألكسندر بيتكوفيتش، سيعقد ندوة صحفية هذا الخميس.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فإن الناخب الوطني سيعقد ندوة صحفية، يوم الخميس، بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا.بداية من الساعة 11 صباحا.

وستكون هذه الندوة الصحفية للحديث عن مواجهتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي سيخوضها الخضر أمام غينيا، يوم 6 يونيو 2024 بملعب نيلسون مانديلا، و أوغندا يوم 10 من الشهر ذاته في كمبالا.

وأوضح بيان “الفاف” أن الناخب الوطني بيتكوفيتش، سيكشف عن قائمته المعنية لخوض هذا التربص خلال هذه الندوة الصحفية.