الكشف عن قائمة المترشحين لرئاسة الفاف

أعلنت لجنة الترشيحات لرئاسة الفاف، عن غلق فترة الترشيحات، كما كشفت عن قائمة المترشحين الوحيدين، جهيد زفزاف، وعبد الحكيم سرار.

وأوضحت لجنة الترشيحات لرئاسة الفاف، أمس الأحد، عن نهاية الموعد المحدد لتسلم ملفات المترشحين لرئاسة الفاف.

كما أكدت ذات الهيئة، تسلمها ملفين فقط، للمترشحين لرئاسة الفاف، ويتعلق الأمر بجهيد زفزاف، وعبد الحكيم سرار.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، القائمة الكاملة الخاصة بالمتنافسين على رئاسة الفاف، جهيد زفزاف، وعبد الحكيم سرار، والتي ضمت الأسماء التالية: