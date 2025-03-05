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الرياضة

الكشف عن قائمة حكام الجولة الـ 19 من الرابطة المحترفة

بقلم عزيز طالبي
الكشف عن قائمة حكام الجولة الـ 19 من الرابطة المحترفة
الرابطة المحترفة
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة الـ 19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير مباراة شباب قسنطنية أمام الضيف شبيبة القبائل الحكم بواب بمساعدة بوزيت وغزالي. ومعنصري حكماً رابعاً، فيما سيكون مشايرية مسؤولا في غرفة الفار بمساعدة بويمة.

وعينت الرابطة الحكم عوينة لإدارة القمة بين مولودية وهران ومولودية الجزائر، بمساعدة عمرون وكسار، وبن يبقة حم رابعاً، إلى جانب دهار حكم “الفار” بمساعدة غوراري.

أما مباراة وفاق سطيف وشبيبة الساورة، فسيديرها الحكم حركات بمساعدة غزلان وزيتوني، وبلعكبير حكماً رابعاً، وأوكيل حكم “الفار” بمساعدة كليخة.

وجاءت قائمة الحكام كاملةً على النحو التالي:

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