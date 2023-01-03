الكشف عن قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في شان الجزائر

كشفت الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم عن قائمة 25 لاعبا المشاركة في منافسة كأس إفريقيا للمحليين التي ستنطلق في 13 جانفي المقبل بالجزائر.

كما نشرت الاتحادية الكاميرونية قائمة اللاعبين التي حملت أسماء تنشط في البطولة الكاميرونية التي سيشرف عليها المدرب أليوم صايدو.

وبهذا القرار، أكدت الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم المشاركة الرسمية في العرس الكروي الإفريقي بالجزائر.

كما أعلنت الاتحادية الكاميرونية سفرها اليوم إلى تونس للدخول في تربص قبل التوجه مباشرة إلى الجزائر.

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