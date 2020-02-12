الكشف عن مجريات التحقيق في قضية وفاة الطفل “ناجي” بمستشفى دمرجي بتيارت

أصدرت مصالح ولاية تيارت، بلاغا شرحت فيه سير التحقيق الذي يتم تناوله في قضية الطفل، ناجي صلاح الدين والذي أثارت وفاته جدلا كبيرا.

وعمد الأطباء المفتشون إلى دعوة والدي الطفل المتوفي ناجي صلاح الدين عبد الهادي، والذي تناولت “النهار” قضيته حصريا يوم وفاته من شهر 27 جانفي الماضي، بمصلحة طب الأطفال بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت.

وتم استقبال أهل المتوفى مع الطاقم الطبي والشبه طبي، أين سيتم الرد خلال وقت قصير وإبلاغ والدي الطفل بكافة التفاصيل التي حدثت لحظة استقبال الطفل المتوفى.

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، في حالة وجود أي تقصير.

للإشارة، فإن قضية الطفل أحدثت جدلا كبيرا في وسط سكان مدينة تيارت ولدى عائلته، والتي قدمت شكوى وطالبت بالتحقيق في ظروف وفاة إبنها.