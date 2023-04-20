الكشف عن مخطط نقل أنصار شباب بلوزداد إلى ملعب نيلسون مانديلا

كشفت ولاية الجزائر عن مخطط نقل أنصار شباب بلوزداد إلى ملعب نيلسون مانديلا لمتابعة المباراة أمام صان داوز في رابطة الأبطال.

وقالت أن التنقل سيكون عبر حافلات ايتوزا من نقاط تجميع الأنصار المحددة بكل من محطة المعدومين بالعناصر وشارع عيسات ايدير أمام مقر المركزية النقابية ببلدية سيد امحمد إلى جانب حظيرة الصابلات.

كما أكدت ان عملية نقل الأنصار ستنطلق بداية من 14:00 زوالا على ان يتم ارجاعهم إلى المواقع التي قدموا منها.

مع شرط إظهار تذكرة المباراة مع الدفع بمبلغ 100 دج لكل مناصر.

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