الكشف عن مخطط نقل الأنصار لحضور مباريات كان أقل من 17 سنة

كشفت ولاية الجزائر عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” عن تخصيص 7 مواقع لتجميع ونقل الأنصار إلى الملعب ذهابا وإيّابا عبر الحافلات.

في إطار تسهيل عملية نقل المناصرين لحضور مباريات كأس أمام إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا. ذلك خلال كل الأيّام التي تلعب فيها المباريات.

وجاءت المواقع المخصصة لعملية النقل:

1 – أمام محطة المعدومين بالعناصر.

2- حظيرة منتزه الصابلات

3- حظيرة المركب الأولمبي محمد بوضياف

4- أمام محطة القطار بالخروبة

5-أمام محمط القطار بالحراش

6- أمام محطة القطار ببئر توتة

7- أمام محطة القطار ببابا علي

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