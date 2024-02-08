الكشف عن مدة غياب مبولحي عن المنافسة الرسمية

كشف طبيب فريق شباب بلوزداد يوسف ملال عن مدة غياب الحارس رايس وهاب مبولحي عن المنافسة الرسمية.

وقال يوسف ملال في تصريح للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد “مبولحي تعرض إلى إصابة مع المنتخب الوطني في تربص الطوغو”.

وأضاف طبيب الفريق البلوزدادي ” الإصابة نوعا ما خطيرة و تحتاج إلى العلاج، الحارس يعالج بشكل عادي و سيعود إلى المنافسة بعدى أسبوعين أو ثلاثة”.

وكان مبولحي قد تعرض على مستوى أصابع يده اليسرة خلال التربص وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة العودة بين فريقيه و نادي الأهلي المصري المبرمجة الجمعة 16 فيفري بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20:00 مساء

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