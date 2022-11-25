إعــــلانات
الرياضة

الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بعد إصابته في لقاء صربيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بعد إصابته في لقاء صربيا
  • 642
  • 0

كشفت اليوم الجمعة، مصادر مقربة من المنتخب البرازيلي، عن مدة غياب اللاعب نيمار داسيلفا، بعد إصابته أمس الخميس ضد صربيا في المونديال.

كشف الصحفي بجريدة الأس الإسبانية، أندريس أونروبيا راموس، أن نيمار خضع  لبعض الفحوصات في عيادة أسبيتار لعلاج كاحله الأيمن.

وأضاف في تغريدته عبر تويتر اليوم الجمعة، أن حظوظ نيمار في إكمال مباريات المونديال مع السيلساو ليست في خطر.

وأوضح ذات المصدر، أن عودة نيمار للميدان ستكون حتى الدور الـ16 من فعاليات كأس العالم.

رابط دائم : https://nhar.tv/42oF4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر