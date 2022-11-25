الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بعد إصابته في لقاء صربيا
كشفت اليوم الجمعة، مصادر مقربة من المنتخب البرازيلي، عن مدة غياب اللاعب نيمار داسيلفا، بعد إصابته أمس الخميس ضد صربيا في المونديال.
كشف الصحفي بجريدة الأس الإسبانية، أندريس أونروبيا راموس، أن نيمار خضع لبعض الفحوصات في عيادة أسبيتار لعلاج كاحله الأيمن.
وأضاف في تغريدته عبر تويتر اليوم الجمعة، أن حظوظ نيمار في إكمال مباريات المونديال مع السيلساو ليست في خطر.
وأوضح ذات المصدر، أن عودة نيمار للميدان ستكون حتى الدور الـ16 من فعاليات كأس العالم.
Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, confirma que Neymar sufre un esguince en el tobillo de su pierna derecha. Habrá que esperar su evolución en las próximas 24 horas para determinar definitivamente el alcance de su lesión y si puede seguir en el Mundial.
— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 24, 2022