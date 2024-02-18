الكشف عن مستجدات المصابين في بيت شباب بلوزداد

كشف طبيب فريق شباب بلوزداد يوسف ملال عن مستجدات المصابين في بيت الفريق البلوزدادي على غرار مبولحي وبوصوف ودرفلو.

وقال طبيب الفريق في تصريحه للموقع الرسمي، اليوم الأحد “أخبار سارة أؤكدها اليوم، و هي تعافي بوصوف بشكل نهائي كما سيدخل في المجموعة قريبا، درفلو يخض تحت العلاج المكثف بعد 10 أيام سيكون معنا”.

كما أضاف يوسف ملال “إصابة مبولحي تتطلب الوقت، وسيخضع لمراقبة في انتظار القرار الأخير”.

وختم ملال عن وضعية اللاعب بودرامة “بودرامة يتماثل للشفاء شيئا فشيئا وسيعود إلى التدريبات خلال الأسبوع القادم”.

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