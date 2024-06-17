الكشف عن مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي لمبابي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، عن مستجدات جديدة بخصوص إصابة، لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على مستوى الأنف.

والتي تلقاها على مستوى الأنف، اليوم الإثنين، خلال مواجهة فرنسا و النمسا. والتي إنتهت بفوز، “منتخب الديكة”، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024. بعد إلتحامه مع مدافع المنتخب النمساوي، دانسو، في الدقيقة 88 من عمر المواجهة.

ووفقا لما نقله موقع “ActuFoot” عن رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، فإن مبابي، لن يجري عملية جراحية على مستوى أنفه.

كما أكد ذات المصدر، أن مبابي، سيكون متاحا لمواجهة المنتخب الهولندي، يوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا 2024.