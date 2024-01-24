الكشف عن مستقبل مهاجم المنتخب الوطني سليماني

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن المستقبل الكروي، لمهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني.

وحسب ماكشفه الصحفي الإيطالي، بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، فإن سليماني من الممكن أن يغادر صفوف ناديه كوريتيبا البرازيلي.

وأوضح المصدر، أن عقد سليماني مع كوريتيبا يتضمن شرط فسخ العقد في جانفي الجاري، سيتم تفعيله نهاية هذا الشهر.

وأكد ذات المصدر، أن لاعب الخضر قدم مردودا جيدا، في سباق منافسته على تفادي السقوط للدرجة الثانية، والآن يمكنه الرحيل.