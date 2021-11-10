الكشف عن ملابسات الإعتداء على لاعبة ذات أصول جزائرية بفرنسا

كشفت صحيفة “ايكيب” اليوم الأربعاء عن تفاصيل الإعتداء على اللاعبة ذات الأصول الجزائرية في صفوف باريس سان جيرمان خيرة حمراوي.

وفجر الموقع قنبلة من العيار الثقيل حينما أكّد أن زميلتها في فريق باريس سان جيرمان أميناتا ديالو هي السبب وراء ذلك. حتى تقتنص منصبها الأساسي في فريق الأثرياء.

وقالت أن اللاعبة ديالو متهمة بالإشتراك في عملية الإعتداء عن طريق القيام بإيعاز لمجموعة من الشبان للقيام بذات الخطوة.

كما أكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في فرنسا أنه ألقي القبض على ديالو صبيحة اليوم في منزلها بـ “إيفيلين” من قبل المحققين في فرنسا بالضبط في فرساي حسب نفص المصدر.

يذكر، أن حمراوي أكدت في العديد من المناسبات انّها تريد زيارة مسقط رأسها بالجزائر.

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كشفت صحيفة “سبورت” السعودية عن إستعداد عملاق الأندية في الرياض للعب الورقة المالية للظفر بخدمات الدولي اسلام سليماني.

وقالت أن نادي النصر يجهز عرضا خياليا للظفر بخدمات مهاجم الخضر في فترة الإنتقالات الشتوية بداية من جانفي المقبل.

كما قالت أن النادي الملقب بـ “العالمي” يدرس إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 34 عام لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم حمد الله لا سيما مع تراجع نتائج الفريق.

في سياق منفصل، رشّح الإعلام الفرنسي مشاركة سليماني أساسيا أمام المضيف رين سهرة اليوم بداية من الـ 20:45 سا.

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