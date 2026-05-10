الكشف عن ملاعب وبرنامج لقاءات “بلاي أوف” الصعود

كشفت رابطة الهواة لكرة القدم اليوم الأحد، عن برنامج وملاعب لقاءات “بلاي أوف” من أجل تحديد الصاعد الثالث إلى البطولة المحترفة، بعد الصعود المباشر بكل من شبيبة الأبيار عن مجموعة “وسط -غرب” واتحاد بسكرة عن مجموعة “وسط-شرق”.

وسيقام “البلاي أوف” على شكل دورة مصغرة. بنصف نهائي يجمع وصيف كل مجموعة بثالث المجموعة الأخرى، ويلتقي الفائزان في النهائي للصراع على تأشيرة الصعود.

وحددت رابطة الهواة يوم السبت المقبل الـ 16 ماي الجاري. لإجراء لقائي نصف النهائي. على أن تقام المباراة النهائية يوم الـ 20 من الشهر ذاته.

وبرمجت المباراة الأولى بين وصيف مجموعة “وسط – شرق” شباب باتنة، بثالث مجموعة “وسط –غرب” شباب تموشنت. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بداية من الساعة 17:00.

في حين تم برمجة لقاء وصيف مجموعة “وسط – غرب” اتحاد الحراش، وثالث مجموعة “وسط شرق” اتحاد الشاوية، على أرضية ملعب “ميلود هدفي” السبت القادم، بداية من الساعة 17:00 أيضا.

بينما سيلتقي الفائزان في المربع الذهبي، في لقاء حاسم لضمان الصعود إلى البطولة المحترفة. يوم الأربعاء الـ 20 ماي، بداية من الساعة 17:00. وذلك، على أرضية المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.