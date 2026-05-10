إعــــلانات
الرياضة

الكشف عن ملاعب وبرنامج لقاءات “بلاي أوف” الصعود

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن ملاعب وبرنامج لقاءات “بلاي أوف” الصعود
  • 366
  • 0

كشفت رابطة الهواة لكرة القدم اليوم الأحد، عن برنامج وملاعب لقاءات “بلاي أوف” من أجل تحديد الصاعد الثالث إلى البطولة المحترفة، بعد الصعود المباشر بكل من شبيبة الأبيار عن مجموعة “وسط -غرب” واتحاد بسكرة عن مجموعة “وسط-شرق”.

وسيقام “البلاي أوف” على شكل دورة مصغرة. بنصف نهائي يجمع وصيف كل مجموعة بثالث المجموعة الأخرى، ويلتقي الفائزان في النهائي للصراع على تأشيرة الصعود.

وحددت رابطة الهواة يوم السبت المقبل الـ 16 ماي الجاري. لإجراء لقائي نصف النهائي. على أن تقام المباراة النهائية يوم الـ 20 من الشهر ذاته.

وبرمجت المباراة الأولى بين وصيف مجموعة “وسط – شرق” شباب باتنة، بثالث مجموعة “وسط –غرب” شباب تموشنت. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بداية من الساعة 17:00.

في حين تم برمجة لقاء وصيف مجموعة “وسط – غرب” اتحاد الحراش، وثالث مجموعة “وسط شرق” اتحاد الشاوية، على أرضية ملعب “ميلود هدفي” السبت القادم، بداية من الساعة 17:00 أيضا.

بينما سيلتقي الفائزان في المربع الذهبي، في لقاء حاسم لضمان الصعود إلى البطولة المحترفة. يوم الأربعاء الـ 20 ماي، بداية من الساعة 17:00. وذلك، على أرضية المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎LEAGLE LNFA الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة League Football Amateur Natlonal LNFA افراه_عرخيد الهجدب_ارت 海 CHAMPIONSHIP 2 AMATEUR ALGERIA OFF PLAY 2025/2026 2025/ نصف النهائي LNFA บ-- VS السبة 16 CRT الراصلة_الوطبة تكرة ترف_القرم_هة ® 2 LIGUE AMATEUR اتحاد اتحاد الحراش 17H00 الشاوية ملعب میلود هدفي وهران شباب باتنة VS السبت6 16 شباب 17H00 تیموشنت ملعب نيلسون مونديلا براقي ALGERIA النهائي VS الفائز من 1 الاريعاء ماي الفائز من المباراة 17H00 المباراة 2 ملعب حسين آیت أحمد تيزي وزو LIGUE2AMATEUR #L Y WWW.LNFA.DZ‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/b4Auj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر