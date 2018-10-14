الكشف عن ملاعب ومواعيد مباريات ثمن نهائي البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباراتي الذهاب والإياب من الدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسيستقبل وفاق سطيف الأهلي السعودي يوم 28 أكتوبر على ملعب 8 ماي، فيما ستجرى مباراة العودة يوم 4 ديسمبر على ملعب الجوهرة.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على النصر السعودي بملعب “فيصل بن فهد” يوم 6 نوفمبر، على أن يجرى لقاء العودة يوم 27 نوفمبر بـ5 جويلية.

كما سيحتضن ملعب “أم درمان” لقاء الذهاب بين إتحاد العاصمة والمريخ السوداني يوم 20 نوفمبر المقبل، والعودة يوم 10 ديسمبر بـ5 جويلية.