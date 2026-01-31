الكشف عن ملاعب ومواقيت الجولة الـ 18

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن ملاعب ومواقيت، لقاءات الجولة الـ 18، من الموسم الجاري 2025-2026.

وحددت الهيئة الكروية، يومي الـ 7 والـ 8 من شهر فيفري الداخل، موعدا لإقامة هذه الجولة. التي ستكون مبتورة من أربع مباريات، أطرافها معنية بالمنافستين القاريتين.

وستنطلق الجولة بداربي غرب واعد، وبأهداف متباينة، يوم السبت الـ 7 فيفري بداية من الساعة 15:00 على أرضية ملعب “بلحميتي العربي” بمستغانم، بين الترجي المحلي. الباحث عن نقاط جديدة في سباق تحقيق البقاء، والضيف مولودية وهران، الساعي لمواصلة الزحف نحو المقدمة.

على أن تقام ثلاث مواجهات أخرى في اليوم الموالي، الأولى بين مستقبل الرويسات والضيف شباب قسنطينة، بملعب 18 فيفري بورقلة، بداية من الساعة 15:00.

بينما يحل شبيبة الساورة، ضيفا ثقيلا على ملعب “محمد بومزراق” بالشلف عند الساعة 16:00. لملاقاة الأولمبي المحلي، في حين يستقبل وفاق سطيف، الجريح مولودية البيض، بملعب 8 ماي 45، انطلاقا من الساعة 20:00.