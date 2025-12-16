الكشف عن ملعب وموعد قمة الكأس بين “الصفرا” و”سوسطارة”

حددت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، ملعب وموعد إجراء قمة الدور ثمن النهائي، المرتقبة بين الجارين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة.

وقررت الهيئة المنظمة، تقديم المباراة إلى يوم الاثنين الـ 12 جانفي 2026. بعدما كان مقررا أن تقام لقاءات الدور ثمن النهائي أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 من الشهر ذاته.

وجاء تقديم لقاء “الصفرا” و”سوسطارة” بسبب التزام تشكيلة الأخير. بمواجهة كأس “السوبر” المقررة يوم الـ 17 جانفي أمام الجار. مولودية الجزائر، الذي سيتم أيضا تأخير أو تقديم مباراته أمام نجم بن عكنون في ذات الدور.

وفي المقابل، برمجت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر. قمة اتحاد الحراش واتحاد العاصمة، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ”الصفرا” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 17:00.