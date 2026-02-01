الكشف عن مواقيت رحلات قطار “بشار- تندوف-العاصمة”

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن برنامج مواقيت سير القطار لنقل المسافرين. على خط تندوف وبشار ووهران مرورا بعدة محطات، وذلك ذهابا وايابا.

وأكدت الشركة في فيديو نشرته على صفحتها في الفايسبوك، أن الرحلات ستكون مضبوطة. منتظمة، وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

في حين، كشف المصدر ذاته أنه تم تحديد موعد الانطلاق من بشار على الساعة الثامنة صباحا (08:00). ليكون الصول إلى تندوف على الساعة السابعة وعشورن دقيقة (19.20). حيث يكون الحجز الخاص بهذه الرحلة متوفر على الموقع الالكتروني للشركة www.sntf.dz.

أما بالنسبة لرحلة العودة فق حدد موعد الانطلاق من محطة تندوف على الساعة التاسعة صباحا (09:00) ليكون الصول إلى بشار على الساعة الثامنة وثلاثة وعشرون دقيقة (20.23).

أما بالنسبة لرحلات القطار اتجاه وهران فيكون الانطلاق من محطة بشار على الساعة التاسعة ليلا (21.00). على أن يكون الوصول إلى محطة وهران على الساعة السابعة وإحدى عشرة دقيقة صباحا (07:11). اما بالنسبة لرحلة العودة فقد حدد موعد الانطلاق من محطة وهران على الساعة الثامنة ونصف ليلا (20:30). ليكون الوصول إلى محطة بشار على الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة (06:45).

أما بالنسبة للرحلات باتجاه العاصمة ستكون كالتالي:

- الرحلة رقم 1002، حدد موعد الانطلاق من محطة وهران على الساعة السادسة صباحا (06:00). على أن يكون الوصول إلى الجزائر على الساعة (11:15).

الرحلة “MA”، حدد موعد الانطلاق من محطة وهران على الساعة (08:00). ليكون الوصول إلى الجزائر على الساعة (12:00) حيث يكون الحجز الالكتروني متوفر.

الرحلة 1004، حدد موعد الانطلاق من محطة وهران على الساعة (14:00) ليكون الوصول إلى الجزائر العاصمة على الساعة(19:24).

الرحلة 1006، حدد موعد الانطلاق من محطة وهران على الساعة (17:00) ليكون الوصول إلى الجزائر العاصمة على الساعة (21:00). الحجز الالكتروني متوفر.

كما أعلنت من جهة أخرى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن عملية حجز التذاكر على مستوى الشبابيك تكون ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

