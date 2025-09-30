الكشف عن مواقيت لقاءات الجولة الـ 7

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 7 من بطولة موسم 2025-2026، والمقرر إجراؤها يومي الجمعة والسبت القادمين.

وستنطلق الجولة الـ 7 من البطولة المحترفة، هذا الجمعة الـ 3 أكتوبر الداخل، بإجراء لقاءين، الأول بين أتليتيك بارادو وشبيبة القبائل. بملعب 20 أوت 55، بداية من الساعة 15:30.

بينما تجمع الثانية، بين شباب بلوزداد ومضيفه مستقبل الرويسات. على أرضية ميدان “18 فيفري” بورقلة، انطلاقا من الساعة 18:00.

على أن تستكل مواجهات هذه الجولة، يوم الجمعة، الـ 4 أكتوبر الداخل. بإجراء لقاءين بداية من الساعة 15:00، الأول بين اتحاد خنشلة ومولودية وهران، بملعب “عمار حمام” بخنشلة. والثانية على أرضية ملعب “زكريا المجدوب” بين المولودية المحلية والضيف نجم بن عكنون.