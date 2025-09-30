الكشف عن مواقيت لقاءات الجولة الـ 7
بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 7 من بطولة موسم 2025-2026، والمقرر إجراؤها يومي الجمعة والسبت القادمين.
وستنطلق الجولة الـ 7 من البطولة المحترفة، هذا الجمعة الـ 3 أكتوبر الداخل، بإجراء لقاءين، الأول بين أتليتيك بارادو وشبيبة القبائل. بملعب 20 أوت 55، بداية من الساعة 15:30.
بينما تجمع الثانية، بين شباب بلوزداد ومضيفه مستقبل الرويسات. على أرضية ميدان “18 فيفري” بورقلة، انطلاقا من الساعة 18:00.
على أن تستكل مواجهات هذه الجولة، يوم الجمعة، الـ 4 أكتوبر الداخل. بإجراء لقاءين بداية من الساعة 15:00، الأول بين اتحاد خنشلة ومولودية وهران، بملعب “عمار حمام” بخنشلة. والثانية على أرضية ملعب “زكريا المجدوب” بين المولودية المحلية والضيف نجم بن عكنون.
وجاء توقيت باقي لقاءات الجولة الـ 7، على النحو التالي:
رابط دائم : https://nhar.tv/eBFCk