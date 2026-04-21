الكشف عن مواقيت وملاعب تسوية الجولتين الـ 18 والـ 19

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن مواقيت وملاعب اللقاءات المتأخرة عن الجولتين الـ 18 والـ 19، والمقرر إقامتها يومي الـ 28 والـ 29 أفريل الجاري.

وبرمجت مواجهة شباب بلوزداد وضيفه اتحاد خنشلة، المقررة الثلاثاء، ضمن تسوية الجولة الـ 18. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 17:45.

وضمن تسوية ذات الجولة، وفي ذات اليوم يستقبل اتحاد العاصمة، الجار أتليتيك بارادو، على أرضية ملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00.

أما بخصوص لقاء شبيبة القبائل ومولودية وهران، المتأخر عن الجولة الـ 19. والمبرمج مسبقا يوم الأربعاء الـ 29 أفريل الجاري، سيقام على ملعب المجاهد الراحل “حسين آيت احمد” انطلاقا من الساعة 17:45.

وفي نفس اليوم ولحساب ذات الجولة، يستقبل مولودية الجزائر ضيفه أولمبيك أقبو. على ملعب الشهيد “عمار عمار” بداية من الساعة 20:00.