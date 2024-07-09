الكشف عن موعد إجراء قرعة “التشامبينز ليغ” و”الكاف”

حسمت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في موعد إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2024-2025.

وستكون الجزائر في النسختين القادمتين من المنافستين القاريتين. ممثلة في مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، في دوري الأبطال، وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة في كأس الكاف.

وأفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر من داخل “الكاف” بأن قرعة الأدوار التمهيدية للبطولتين ستقام هذا الخميس، 11 جويلية الجاري، عند الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة المصرية.