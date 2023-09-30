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الرياضة

الكشف عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات رابطة الأبطال وكأس الكاف

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات رابطة الأبطال وكأس الكاف
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كشفت تقارير إعلامية مصرية، أمس الجمعة، عن موعد اجراء الاتحاد الإفريقي لقرعة دور المجموعات لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية.

وحسب مان قلته العديد من التقارير الإعلامية المصرية، فإنه من المرتقب أن يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرعة بتاريخ 6 أكتوبر المقبل، بمدينة جوهانسبورع الجنوب افريقية.

كما أوضحت ذات المصادر، أن الجولة الأولى من منافستي دور المجموعات رابطة الأبطال وكأس الكاف، ستنطلقان بداية من تاريخ 24.25.26 نوفمبر المقبل.

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