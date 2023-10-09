الكشف عن موعد إجراء مواجهة الإتحاد السوفي أمام شباب بلوزداد

كشفت إدارة شباب بلوزداد، أمس الأحد، عن توصلها مع نظيرتها بنادي الإتحاد السوفي، بشأن موعد إجراء المواجهة المتأخرة بين الفريقين.

والتي تدخُل في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من المحترف الأول.

وحسب بيان إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد جرى تحديد يوم الجمعة 13 أكتوبر موعدا لاجراء المواجهة بين الفريقين.

للإشارة، سبق وأن حدّدت الرابطة يوم الأربعاء موعدا لإجراء اللقاء.