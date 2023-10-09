إعــــلانات
الرياضة

الكشف عن موعد إجراء مواجهة الإتحاد السوفي أمام شباب بلوزداد

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن موعد إجراء مواجهة الإتحاد السوفي أمام شباب بلوزداد
  • 296
  • 0

كشفت إدارة شباب بلوزداد، أمس الأحد، عن توصلها مع نظيرتها بنادي الإتحاد السوفي، بشأن موعد إجراء المواجهة المتأخرة بين الفريقين.

والتي تدخُل في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من المحترف الأول.

وحسب بيان إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد جرى تحديد يوم الجمعة 13 أكتوبر موعدا لاجراء المواجهة بين الفريقين.

للإشارة، سبق وأن حدّدت الرابطة يوم الأربعاء موعدا لإجراء اللقاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Vz5lq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر