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الرياضة

الكشف عن موعد إعلان انتقال عمورة إلى فولفسبورغ

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن موعد إعلان انتقال عمورة إلى فولفسبورغ
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يبدو بأن انتقال الدولي الجزائري، ولاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، إلى نادي فولفسبورغ الألماني، أصبح مسألة وقت لا أكثر، بعدما توصلت جميع الأطراف لاتفاق نهائي.

وحسب الصحفي البلجيكي “ساشا تافولييري”، فإن الفريق الألماني. سيقدم لاعبه الجديد محمد أمين عمورة، مطلع الأسبوع المقبل.

كما أوضح ذات الصحفي، في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس” بأن نادي سانت جيلواز. سيستفيد من 18 مليون أورو، مقابل تحويل عمورة، إلى فولفسبورغ.

للإشارة فإن مهاجم الخضر، كان قد التحق بالفريق البلجيكي الصائفة الماضية. قادما من لوغانو السويسري، مقابل 4 ملايين أورو فقط، ونجح في أول موسم له، في تسجيل 21 هداف وصناعة 7 آخرين.

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