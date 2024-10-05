الكشف عن موعد إنطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة أتلتيك بارادو و شبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، موعد إنطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة الفريق المرتقبة أمام المضيف أتلتيك بارادو.

في إطار الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، والتي سيحتضنها ملعب 20 أوت، غدا الأحد، بداية من الساعة الرابعة مساء.

وحسب بيان إدارة “الكناري”، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن إنطلاق عملية بيع تذاكر هذه المواجهة، ستنطلق، غدا الأحد، بأكشاك ملعب 20 أوت بالعناصر، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت إدارة “الكناري” في بيانها، أنه تم تخصيص 5 ألاف تذكرة لأنصار الشبيبة، بسعر 200 دينار.

كما تم تخصيص المدرج المركز بملعب 20 أوت المقابل لمدرج المنصة الشرفية للملعب، لجلوس الأنصار.