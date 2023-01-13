الكشف عن موعد إنطلاق نقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا

كشفت ولاية الجزائر، عن بداية موعد نقل الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا، لحضور لقاء الإفتتاح لكأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيجمع المنتخب الوطني المحلي بنظيره الليبي.

وحسب مانقله التلفيزيون العمومي اليوم الجمعة، فإن عملية نقل المناصرين لملعب نيلسون مانديلا، ستنطلق بداية من الساعة 14.00 زوالاً.

وستتم عملية نقل الأنصار، من 8 نقاط وهي: موقف مركب 5 جويلية الأولمبي، بئر توتة بالقرب من محطة القطار، موقف متنزه الصابلات على الواجهة البحرية.

بالإضافة من زرالدة بالقرب من محطة القطار، ومقر الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش مقابل محطة القطار.