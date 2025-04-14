الكشف عن موعد المباراة المزدوجة بين المنتخب المحلّي وغامبيا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد المباراة المزدوجة المبرمجة بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره الغامبي، لحساب الدور التصفوي الثاني والأخير من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وكشفت “الفاف”، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أن مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني المحلي ومنتخب غامبيا ستجرى يوم السبت 3 ماي 2025، بداية من الساعة الرابعة (16:00 سا) بملعب الاستقلال في “باكاو”.

أما مباراة الإياب فسيحتضنها ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، يوم الجمعة 9 ماي بداية من الساعة السابعة مساءً (19:00 سا).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور