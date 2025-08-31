الكشف عن موعد انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا

كشفت إدارة ملعب “حسين آيت أحمد” بتزي وزو، اليوم الأحد، عن موعد انطلاق بيع تذاكر المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، والتي ستجمعه بمنتخب بوتسوانا.

وأعلنت إدارة ملعب “حسين آيت أحمد”، عبر صفحتها الرسمية، بأن انطلاق بيع تذاكر هذه مباراة الخضر، وبوتسوانا، سيكون يوم انطلاقا من منتصف نهار يوم غد الإثنين.

كما أوضح ذات المصدر، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة، ستتم عبر المنصة الخاصة “digiticket”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب بوتسوانا، يوم الخميس 4 سبتمبر، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “حسين آيت أحمد” بتزي وزو. لحساب تصفيات كأس العالم 2026.