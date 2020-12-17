الكشف عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا بالإتحاد الأوروبي

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا في الإتحاد الأوروبي.

وغردت دير لايين على حسابها بتويتر وكتبت: “سيبدا التطعيم ضد كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر”.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح “فايزر بايونتيك” في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

هذا وسجلت ألمانيا عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بكورونا.