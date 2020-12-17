عاجل

الكشف عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا بالإتحاد الأوروبي

أخبار العالم
  • -
  • 0
الكشف عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا بالإتحاد الأوروبي
بقلم نادية بن طاهر

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، عن موعد بدء التطعيم ضد كورونا في الإتحاد الأوروبي.

وغردت دير لايين على حسابها بتويتر وكتبت: “سيبدا التطعيم ضد كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر”.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح “فايزر بايونتيك” في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

هذا وسجلت ألمانيا عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بكورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936220

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com