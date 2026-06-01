الكشف عن موعد بيع تذاكر قمّة “الكناري” و”السياربي”

أعلنت اليوم الاثنين، شركة “Epic-Egcsto” المكلفة بتسيير ملعب المجاهد الراحل “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، عن موعد انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة، بالقمة المرتقبة بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

ويستضيف “الكناري” صاحب المركز الـ 5 برصيد 44 نقطة، الجمعة القادمة. “السياربي” صاحبة المركز الثالث بـ 51 نقطة، بداية من الساعة 20:00، ضمن الجولة الـ 30 والأخيرة من الموسم الجاري.

وحسب بيان نشرته الشركة المسيرة لملعب المجاهد الراحل “حسين آيت احمد” فإن التذاكر ستطرح بداية من يوم غدٍ الثلاثاء، ابتداء من الساعة 10:00، أمام أنصار الشبيبة، عبر منصة “ديجي تيكت”.

وتكتسي مواجهة الشبيبة والشباب أهمية بالغة، حيث يبحث أصحاب الديار عن انهاء الموسم بانتصار، بينما يراهن الضيوف على تحقيق الفوز. من أجل ضمان عودته للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. في انتظار نتيجة لقاءهم المتأخر غدا الثلاثاء، أمام الجار اتحاد العاصمة، ضمن تسوية الجولة الـ 26.