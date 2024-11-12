الكشف عن موعد بيع تذاكر لقاء “الخضر” وليبيريا

أعلنت إدارة ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، عن موعد انطلاق تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.

ويستقبل “الخضر” منتخب ليبيريا، يوم الأحد القادم، 17 نوفمبر الجاري، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كان 2025، بملعب تيزي وزو الجديد.

وحسب بيان نشرته إدارة ملعب “حسين آيت أحمد”، فإن عملية بيع التذاكر، ستنطلق اليوم الثلاثاء، بداية من منتصف النهار.

للإشارة، فإن التشكيلة الوطنية، التي باشرت أمس الاثنين، تربصها بسيدي موسى. ستغادر ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مالابو بغينيا الاستوائية. تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، هذا الخميس برسم الجولة الـ 5، لذات المنافسة.