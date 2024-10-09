الكشف عن موعد بيع تذاكر لقاء العميد والحمراوة

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة المرتقبة أمام الضيف مولودية وهران.

وأفادت إدارة العميد، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن عملية بيع التذاكر الخاصة باللقاء المندرج ضمن الجولة الرابعة من البطولة، انطلقت عبر منصة “تذكرتي”.

وجددت إدارة المولودية تأكيدها بأن اللقاء سيلعب أمسية هذا الجمعة. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، يأتي هذا بالرغم من اعتراض شباب بلوزداد على هذه البرمجة.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد أكدت، في بيان نشرته أمس الثلاثاء. بأن فريقها يملك أولوية الاستقبال بـ “نيلسون مانديلا”. وفقا للاتفاق المسبق مع إدارة هذا الأخير. رافضة برمجة أي مباراة قبل لقاء فريقها المقرر السبت بالملعب ذاته أمام الضيف مولودية البيض.