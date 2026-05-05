الكشف عن موعد بيع تذاكر لقاء “العميد” والرويسات

يرتقب أن تنطلق غدا الأربعاء، عملية بيع تذاكر المواجهة التي ينتظرها أنصار مولودية الجزائر بشغف، والتي ستجمع فريقهم بالضيف مستقبل الرويسات.

وستكون هذه المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 28، والمقررة الجمعة، بملعب “علي عمار” بالدويرة. بداية من الساعة 18:00، احتفالية للمولودية وأنصارها باللقب الثالث تواليا والعاشر في التاريخ، بشرط الفوز أو التعادل.

وأعلنت شركة ” Sogisl” المكلفة بتسيير ملعب الدويرة، عبر بيان اليوم الثلاثاء. عن أن عملية بيع تذاكر مواجهة “العميد” والرويسات، ستنطلق غدا، بداية من الساعة 12:00.

ومن المتوقع أن تنفد التذاكر المخصصة لهذه المباراة في ظرف قياسي. بالنظر إلى أهمية اللقاء، وتحضيرات “الشناوة” للاحتفال رفقة لاعبيهم باللقب الثالث على التوالي.