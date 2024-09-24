الكشف عن موعد بيع تذاكر مباراة الجياسكا وأقبو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو.

في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، يوم الجمعة، بداية من الساعة 17:45، بملعب حسين آيت أحمد.

وحسب بيان “الديجياس” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن عملية بيع تذاكر هذه المواجهة، ستنطلق يوم الجمعة. على الساعة السابعة صباحاً.

وأوضح البيان ذاته، أنه تم تخصيص 30 ألف تذكرة للجمهور لحضور هذه المواجهة، و سيتم طرح 20 ألف تذكرة للبيع بأكشاك ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، و5 آلاف تذكرة ببلدية ذراع الميزان و5 آلاف تذكرة أخرى ببلدية عزازقة.

كما ستوفر شركة النقل الحضري، حافلات لنقل الأنصار، من محطة “الفان” السابقة الكائنة بملعب 1 نوفمبر 1954 بمحطة بوخالفة، إلى ملعب حسين آيت احمد.