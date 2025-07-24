الكشف عن موعد تسليم درع البطولة لمولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن موعد تسليم درع البطولة الذي سيُقام يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 16:00 مساءً، وذلك بمركز عبد الرحمان عوف بزرالدة، في حفل رسمي يجمع بين رمزية التتويج وروح الانتصار.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لموسم استثنائي قدّمه الفريق العاصمي، تُوّج في نهايته بلقب البطولة الوطنية، وسط أداء قوي والتزام جماعي من اللاعبين والطاقم الفني والإداري الذي كان بطله المدرب التونسي خلد بن يحيى.

وبهذه المناسبة، دعت خلية الإعلام لمولودية الجزائر كافة الإعلاميين الراغبين في تغطية هذا الحدث الهام إلى إرسال طلبات اعتمادهم في أجل أقصاه الجمعة على الساعة 17:00، مشددة على أهمية احترام الآجال المحددة لضمان تنظيم محكم وسير سلس لمراسم التتويج.

وتُعد هذه المناسبة فرصة للاحتفال مع الأنصار والوقوف على حصاد موسم ناجح، في انتظار تحديات جديدة في قادم الاستحقاقات.