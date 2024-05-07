الكشف عن موعد تطبيق تقنية الـ VAR في البطولة الوطنية

كشف مسؤول اللجنة الفيدرالية للتحكيم مهدي عبيد شارف عن تفاصيل الاستعدادات للاعتماد على تقنية الـ VAR الموسم القادم.

وقال عبيد شارف في تصريح خص به النهار” اليوم الثلاثاء “”فيما يخص الـ VAR سيكون الموسم القادم لكن لا أعلم متى ربما يكون في الجولة الأولى، أو الجولة الـ 10 أو الجولة الـ 20 ، المباريات التي يستطيع التلفزيون العمومي نقلها، نستطيع الإعتماد على تقنية الـ VAR فيها “.

كما أضاف عبيد شارف “نحن بصدد تجهيز كل الوسائل والإمكانيات حتى يتم إستعمال التقنية بشكل صحيح، وفيما يخص الأخطاء التحكيمية موجودة في أكبر الدوريات الأوروبية”.

كم ختم إبن مدينة قسنطينة في حديث عن الحكم بوكواسة الذي صنع الحدث مؤخرا “بوكواسة لم يستعن في لقطته بالتلفزيون العمومي في لقطة إلغاء ضربة جزائر مولودية الجزائر”.