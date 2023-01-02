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الرياضة

الكشف عن موعد تقديم رونالدو كلاعب جديد للنصر السعودي لأول مرة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن موعد تقديم رونالدو كلاعب جديد للنصر السعودي لأول مرة
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كشف نادي النصر السعودي، عن موعد تقديمه للاعبه الجديد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بألوان الفريق رسميا.

وحسب ما غرد النادي السعودي عبر تويتر، اليوم الإثنين، فإنه من المرتقب، تقديم الدون لأول مرة، لجمهور النصر، غداً الثلاثاء، بملعب مرسول بارك.

وعلى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الجزائري والسابعة مساءً بالتوقيت السعودي.

رابط دائم : https://nhar.tv/CNfX2
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