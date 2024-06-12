الكشف عن موعد تقديم مبابي كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موعد تقديم اللاعب الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، كلاعب جديد، في صفوف نادي ريال مدريد.

ووفقا لما ذكره موقع ” Relevo” الإسباني، فقد جرى تحديد، يوم السادس عشر من شهر جويلية المقبل، موعدا لتقديم اللاعب الجديد، في صفوف ريال مدريد، القادم من نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تقديم مبابي، كلاعب جديد، في صفوف نادي ريال مدريد، بملعب السانتياغو بيرنابيو، وبعد إنتهاء منافسة كأس أمم أوروبا، حسبما إتفق عليه الطرفان.

وللإشارة، من المتوقع أن يتجاوز تقديم اللاعب الفرنسي الجديد في صفوف الريال، مبابي، تقديم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عام 2009، حيث عرف تقديم “الدون” آنذاك، حضور حوالي 85 ألف مشجع للميرنغي. حيث وبعد أشغال إعادة تهيئة الملعب، أصبحت سعته تصل لحوالي 100 ألف مشجع.