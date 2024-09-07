الكشف عن موعد سفر الخضر إلى مونروفيا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن موعد سفرية التشكيلة الوطنية، إلى العاصمة الليبيرية “مونروفيا”، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي.

ويرتقب أن يلاقي الخضر، مضيفهم الليبيري، يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر الجاري، برسم الجولة الـ 2، من المجموعة الخامسة، للتصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.

وأكدت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن سفرية رفقاء رياض محرز. الذين حققوا بداية مثالية في التصفيات، بانتصار على غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة، مبرمجة غدا الأحد، بداية من الساعة 14:30.