الكشف عن موعد عرض برنامج “The Voice Senior”

كشف برنامج “mbctrending” عن موعد عرض الموسم الأول من برنامج “The Voice Senior”، المخصص لمواهب فوق الستين.

وكتبت الصفحة الخاصة بالبرنامج: “لأول مرّة بالوطن العربي مواهب فوق الستين في The Voice Senior كونوا على الموعد ابتداءً من 7 أكتوبر على MBC1”.

ويأتي ذلك، بعد سلسلة من التأجيلات، التي طالت البرنامج، بسبب انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من أحداث في لبنان.

وسيتم عرض برنامج “The Voice Senior”، يوم الأربعاء من كل أسبوع.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج، تضم كل من الفنان هاني شاكر وملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.