الكشف عن موعد عودة ايت نوري إلى المنافسة الرسمية

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري ريان ايت نوري عن المدة الزمنية التي سيغيب على إثر الإصابة التي تلقها رفقة فريقه والفرهامبتون.

وأكدت الفحوصات الطبية، اليوم الخميس، أن ايت نوري سيغيب عن الميادين لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة، وهو الخبر المحزن المفرح في الوقت نفسه، خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي يحتاج لخدماته في كأس امم افريقيا 2023 التي ستلعب بكوت ديفوار.

وأصبح ايت نوري قطعة أساسية في الكتيبة الوطنية منذ إلتحاقه، بعدما نال ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–