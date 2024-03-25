الكشف عن موعد عودة بن ناصر إلى المنافسة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الإثنين، عن موعد عودة اللاعب الدولي الجزائري ونادي ميلان، اسماعيل بن ناصر، إلى المنافسة.

بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها اللاعب وحرمته من مواصلة تربص المنتخب الوطني لشهر مارس الجاري.

ووفقا لتقرير موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن الوضع الصحي للاعب بن ناصر لايدعو للقلق، وسيكون موعد عودته إلى المنافسة منتصف هذا الأسبوع.

وبالتالي سيكون بن ناصر معنيا بالمشاركة في مواجهة فيورنتينا، يوم السبت، برسم الجولة 30 من الكالتشيو الإيطالي.