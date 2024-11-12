الكشف عن موعد عودة بن ناصر إلى الميادين

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أمس الاثنين، عن الموعد المحتمل لعودة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى الميادين.

وحسب ما كشفه موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن اللاعب بن ناصر سيكون تحت تصرف مدرب فريقه ميلان، باولو فونسيكا، بين نهاية ديسمبر وبداية العام الجديد.

ولايزال الدولي الجزائري بن ناصر يعالج بمصحة “أسبيتار” بالعاصمة القطرية، الدوحة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى ربلة الساق في الـ20 أكتوبر المنصرم. وأظهر عن جاهزية كبيرة خلال عمليات التأهيل.