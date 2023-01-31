الكشف عن موعد فتح أبواب ملعب ميلود هدفي بوهران

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن موعد فتح أبواب ملعب ميلود هدفي بوهران الذي سيحتضن نصف نهائي الشان.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنّ الملعب سيفتح على الساعة الواحدة زوالا، كما طالبت كل مناصر لا يحوز على التذكرة الإلكترونية بالامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

كما أكّدت أنّها قامت بتسخير تشكيل شرطي عبر كامل محيط الملعب لتسهيل سير المركبات و توجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.

وطالبت المديرية العامة في الأخير، المناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.

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