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الرياضة

الكشف عن موعد “كان 2025” مساء اليوم

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن موعد “كان 2025” مساء اليوم
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يرتقب أن يتم مساء اليوم الجمعة، الكشف عن موعد إجراء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بأن رئيسه باتريس موتسيبي، سيعلن مساء اليوم عن موعد إجراء “الكان”.

وفي سياق متصل، أكدت شبكة “بي إن سبورت” القطرية، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن المحفل القاري، سينطلق يوم الـ 21 ديسمبر 2025.

كما أبرزت الشبكة القطرية، في المقابل، بأن المباراة النهائية للـ”كان” المقررة بالمغرب، ستجرى يوم الـ 18 جانفي 2026.

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